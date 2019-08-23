Макрон призвал обсудить на G7 лесные пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в срочном порядке обсудить на саммите G7 лесные пожары в Амазонии, которые уничтожили свыше 1,8 миллиона гектаров леса. Об этом он написал в Twitter 22 августа.

"Наш дом горит. В буквальном смысле. Амазония − это легкие нашей планеты, которые производят 20% нашего кислорода, горит. Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы обсудить эту чрезвычайную ситуацию", − подчеркнул французский лидер.

Напомним, 21 августа бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.

Лесные пожары зафиксированы на территории Бразилии, Боливии и Перу.

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Источник: korrespondent.net