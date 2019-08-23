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23. 08. 2019

Украина вытесняет США с рынка кукурузы Китая − СМИ

 
После начала торговой войны США и Китая украинские производители начали замещать американцев на китайском рынке кукурузы. Об этом в четверг, 22 агуста, сообщил Голос Америки со ссылкой на издание Successful Farming.
 
Отмечается, что ранее США были основным поставщиком кукурузы в Китай. В 2011-2012 годах они поставляли пять миллионов тонн кукурузы − почти 100% китайского испорта.
 
Но уже в начале торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп, американский экспорт упал до 0,3 миллиона тонн или менее 10% китайского импорта.
 
При этом Китай начал переключаться на других поставщиков кукурузы, в основном на Украину.
 
Так, объем поставок украинской кукурузы в КНР ожидается на уровне четырех миллионов тонн − 80% от всего китайского импорта.
 
Подчеркивается, что хороший ожидаемый урожай в Украине не компенсирует резкое падение производства в США в 2019-2020 годах. Но в долгосрочной перспективе угроза, что Украина станет основным экспортером кукурузы, продолжает расти.
 
Политику Трампа раскритиковала конгрессмен от штата Иллинойс Робин Келли.
 
"Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам", − написала Келли в Facebook.
 
 
Ранее сообщалось, что Украина существенно увеличила экспорт кукурузы.

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Источник: korrespondent.net

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