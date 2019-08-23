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23. 08. 2019

Чиновник из Дагестана завысил возраст на 34 года для получения пенсии

 
В Левашинском районе Дагестана заместитель главы села Кулецма завысил собственный возраст на 34 года для того, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
 
Отмечается, что в местном отделе миграционной службы 28-летнему чиновнику был выдан поддельный паспорт с измененной датой рождения.
 
Помимо этого, он подделал трудовую книжку. В документе сообщалось, что чиновник якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 годы.
 
В феврале 2018 года мужчина обратился в районное отделение пенсионного фонда с просьбой назначить ему пенсию по старости.
 
В период с марта 2018 года по июль 2019 года чиновнику начислили пенсию в размере более 155 тысяч рублей (около 59 тысяч гривен).
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также начаты дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о служебном подлоге в отношении сотрудников отделений Пенсионного фонда и миграционной службы.
 
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Источник: korrespondent.net

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