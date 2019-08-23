Президент Бразилии раскритиковал Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в преследовании личных политических целей после призыва обсудить пожары в Амазонии на саммите G7. Об этом Болсонару написал в Twitter 23 августа.

Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны Большой семерки обсудить эту проблему на саммите в Биаррице.

"Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке", − подчеркнул бразильский лидер.

Болсонару также заявил, что Макрон, описывая ситуацию в Амазонии, ссылался на фейковые фотографии.

Напомним, в лесах Амазонии продолжаются сильнейшие пожары.

Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований Бразилии, за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.

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Источник: korrespondent.net