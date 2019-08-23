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23. 08. 2019

Министр КНДР назвал Помпео "ядовитым растением"

 
Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за слова о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его "ядовитым растением" среди американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД, распространенном 23 августа Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
 
"Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления. Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь", − заявил Ли Ен Хо.
 
Он также подчеркнул, что США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова и не способствуют ее решению.
 
"Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него", − указал министр.
 
Заявлении Ли Ен Хо стало реакцией на интервью Помпео изданию Washington Examiner, в котором тот заявил, что США сохранят самые суровые санкции в истории, если КНДР не будет привержена курсу на денуклеаризацию.
 
Ранее сообщалось, что Северная Корея недовольна работой главы Госдепа и хочет видеть в роли американского представителя кого-то "более осторожного". 
 
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Источник: korrespondent.net

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