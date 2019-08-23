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23. 08. 2019

США потребовали раскрыть информацию о взрыве в Архангельской области

 
Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области. Свое требование дипломат озвучил на заседании Совбеза ООН 22 августа, которое инициировали Китай и РФ в связи с испытанием американской ракеты.
 
"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" − заявил постпред.
 
Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.
 
Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрыв.
 
В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.
 
В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.
 
Разведка США подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

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Источник: korrespondent.net

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