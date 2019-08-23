Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 08:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
23. 08. 2019

Итоги 22.08: Президентский флешмоб и страсти по G8

 
Президент предложил украинцам провести флешмоб
 
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который отмечается 23 августа, и предложил провести флешмоб.
 
Глава государства призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон и "одеть улицы в желто-синие цвета".
 
Ощадбанк закрыл счета УПЦ КП
 
Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии на основании письма предстоятеля ПЦУ Епифания.
 
В связи с этим Филарет обратился к главе Православной церкви Украины и призвал его отозвать запрет и не вмешиваться в дела УПЦ КП.
 
Кабмин уволил главу Госкино
 
Кабинет министров уволил Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале правительства.
 
Турция поставила в Украину пистолеты-пулеметы
 
В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции.
 
В ближайшее время ожидается передача еще двух тысяч пистолетов-пулеметов MP-5, которые турецкий завод выпускает с 1984 года.
 
Иран представил новый ЗРК
 
Иран представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373. По данным властей страны, новая система близка по характеристикам с российской С-400.
 
Украина обратилась к G7 из-за возможного возвращения России
 
Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран Большой семерки с призывом продолжить давление на Россию в свете предположений о возможности возвращения РФ в состав G7.
 
Германия, Канада, Британия и ЕС заверили Киев, что не поддерживают инициативу по возвращению к формату G8.
 
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сигналом готовности РФ к возвращению в G8 станет возвращение Украине Крыма и прекращение боев на Донбассе.
 
В Кремле в свою очередь заявили, что не имеют цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.