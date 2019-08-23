Итоги 22.08: Президентский флешмоб и страсти по G8

Президент предложил украинцам провести флешмоб
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который отмечается 23 августа, и предложил провести флешмоб.
Глава государства призвал украинцев вывешивать украинские флаги из окон и "одеть улицы в желто-синие цвета".
Ощадбанк закрыл счета УПЦ КП
Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии на основании письма предстоятеля ПЦУ Епифания.
В связи с этим Филарет обратился к главе Православной церкви Украины и призвал его отозвать запрет и не вмешиваться в дела УПЦ КП.
Кабмин уволил главу Госкино
Кабинет министров уволил Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале правительства.
Турция поставила в Украину пистолеты-пулеметы
В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции.
В ближайшее время ожидается передача еще двух тысяч пистолетов-пулеметов MP-5, которые турецкий завод выпускает с 1984 года.
Иран представил новый ЗРК
Иран представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373. По данным властей страны, новая система близка по характеристикам с российской С-400.
Украина обратилась к G7 из-за возможного возвращения России
Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран Большой семерки с призывом продолжить давление на Россию в свете предположений о возможности возвращения РФ в состав G7.
Германия, Канада, Британия и ЕС заверили Киев, что не поддерживают инициативу по возвращению к формату G8.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сигналом готовности РФ к возвращению в G8 станет возвращение Украине Крыма и прекращение боев на Донбассе.
В Кремле в свою очередь заявили, что не имеют цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.
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Источник: korrespondent.net