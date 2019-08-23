У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 604 км северо-восточнее столицы Фиджи – города Сува. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН в пятницу, 23 августа.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты -14.64 градуса южной широты и -177.22 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 91 км к востоку-юго-востоку от острова Футуна (территория островов Уоллис и Футуна – заморское сообщество Франции) на глубине 10 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Напомним, на этой неделе в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 у западного побережья острова Утупуа в архипелаге Санта-Крус, принадлежащем государству Соломоновы Острова.

Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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Источник: korrespondent.net