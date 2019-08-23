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23. 08. 2019

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, два бойца ранены

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов – возле Водяного, Новотроицкого, Богдановки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано четыре обстрела – вблизи Новолуганского, Зайцево и Пивденного.

С начала текущих суток вражеских обстрелов не было.

Напомним, за сутки 21 августа сепаратисты семь раз открывали огонь. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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