В Одесской области город остался без воды из-за долгов

Одесская областная энергопоставляющая компания обесточила водонасосную станцию, оставив без водоснабжения районный центр Кодыма. Об этом накануне сообщило издание Трасса Е-95.

Причиной отключения стали долги КП Кодымакоммунсервис перед облэнерго за использованную электроэнергию. В свою очередь, администрация КП в накопившихся долгах винит потребителей. По состоянию на 31 июля задолженность предприятия составляла более 170 тысяч гривен. На сегодняшний день эту сумму удалось частично погасить, однако все равно она превышает 100 тысяч гривен.

Администрация коммунального предприятия обратилась к потребителям-должникам с просьбой немедленно погасить долги, иначе будет подано исковое заявление в суд. Также на заседании сессии городского совета рассмотрят вопрос об оказании финансовой поддержки КП.

Жители коммунальных домов сетуют на то, что канализация уже забита. А в одном из колодцев, который находится между двумя пятиэтажными домами, воды уже нет.

"На улице солнцепек, а квартиры и большинство жителей частных домов остались без воды, что может привести к возникновению кишечных заболеваний", – возмущаются жители райцентра.

Накануне в Луганской области было восстановлено электроснабжение на трех насосных и двух канализационных насосных станциях КП Лисичанскводоканал. Несколько дней 80 тысяч человек оставались без воды из-за задолженности этого предприятия в размере 165 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net