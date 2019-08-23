Автомобильные очереди на границе с Венгрией удвоились

Количество автомобилей, находящихся в очереди на пересечение границы с Венгрией, выросло в два раза к утру пятницы, 23 августа. Об этом свидетельствуют данные Западного регионального управления Госпогранслужбы.

По состоянию на 9:00 в пункте пропуска Тиса (Чоп) в Закарпатской области начали уменьшаться очереди, однако появились на других пунктах пропуска и достигли в общем 215 автомобилей.

Так, в 6:00 в ПП Чоп (Тиса) - Захонь находилось 110 автомобилей, а в 9:00 очереди в этом пункте пропуска сократились до 90 автомобилей.

В то же время, появились очереди в других пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. В ПП Вилок - Тисабеч - 40 автомобилей, в ПП Лужанка - Берегшурань - 55, ПП Звонково - Лонья - 10, ПП Косино - Барабаш - 20.

Во Львовской области на границе Украины и Польши в ПП Шегини - Медика своей очереди ожидали еще 40 легковых автомобилей, в ПП Краковец - Корчева - также 40.

На границе со Словакией в пункте пропуска Ужгород - Вишне Немецкое находилось 30 автомобилей.

В других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей не зафиксировано.

Как сообщалось, накануне в пункте пропуска Чоп-Захонь на венгерской стороне вышла из строя база данных таможни, из-за чего пропуск автомобилей проводят в ручном режиме.

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Источник: korrespondent.net