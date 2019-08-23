В ночь на пятницу украинские пограничники задержали фуру с контрабандными сигаретами на границе с Беларусью. Об этом сообщает Госпогранслужба 23 августа.

Контрабандное курево обнаружили пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни во время мер контроля в пункте пропуска Доманово, – говорится в сообщении.

В результате осмотра в грузовике DAF, который направлялся на въезд в Украину, выявлено 28 ящиков сигарет белорусского производства. Табачные изделия житель Тернопольщины перевозил среди ящиков с инструментами.

Всего было найдено 14 тысяч пачек сигарет. Сумма оценки изъятого товара составила более 280 тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники задержали фуру с сигаретами из Беларуси

Ранее на этой неделе на границе с Румынией обнаружили фуру с контрабандными сигаретами на общую сумму 2,8 млн гривен.

Также сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты "потеряли" 36 ящиков сигарет. Одного из злоумышленников удалось задержать.

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Источник: korrespondent.net