В Украину направляется российский омбудсмен

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, вылетела в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве. При этом цель визита в посольстве не уточнили.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

Накануне российские СМИ сообщили, что Украина и РФ готовят обмен задержанными в формате 33 на 33. В связи с этим сообщалось, что в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным адвоката одного из заключенных, которого готовят к обмену в Украине, обмен состоится 28-29 августа.

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Источник: korrespondent.net