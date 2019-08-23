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23. 08. 2019

На Канарах объявлен наивысший уровень угрозы пожаров

Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти основных островов, входящих в архипелаг. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

"Правительство Канарских островов... объявляет с 08.00 (10.00 по Киеву) 23 августа ситуацию наивысшей тревоги из-за угрозы природных пожаров на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария", – говорится в сообщении.

Такой уровень тревоги на островах Канарского архипелага был объявлен на следующий день после того, как власти сообщили о стабилизации ситуации с природным пожаром, бушующим на острове Гран-Канария, который охватил площадь в 12 тысяч гектаров. При этом служба спасения региона отметила, что возгорание еще не взято под контроль.

Как указано на сайте правительства Канарских островов, к вечеру четверга в свои дома смогли вернуться 9,8 тысячи человек. Ранее сообщалось о 10 тысячах эвакуированных. Пожары на острове Гран-Канария достигли таких масштабов, что стали видны из космоса.

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Источник: korrespondent.net

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