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23. 08. 2019

В США 27 человек пострадали в ДТП с участием скоростного трамвая

По меньшей мере 27 человек пострадали в ночь на пятницу в результате схода с рельсов скоростного трамвая в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на пожарную службу города.

По ее данным, инцидент произошел примерно в 21:43 четверга по местному времени (04:43 пятницы по Киеву). В спасательной операции были задействованы 40 пожарных.

О причинах аварии не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: В США 27 человек пострадали в ДТП с участием скоростного трамвая

Ранее в Киеве во время движения у трамвая отказали тормоза, после чего пассажиры впали в панику и начали выпрыгивать из подвижного состава на ходу. Пострадала пожилая женщина.

А в Братиславе столкнулись автобус и троллейбус. Тогда пострадали 13 человек.

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Источник: korrespondent.net

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