Сенцов не включен в список на обмен - СМИ

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, не включен в список на готовящийся обмен удерживаемыми лицами между, сообщил Коммерсантъ.

Издание подтвердило информацию, что обмен коснется более 60 человек, Россия передаст Украине 33 человек. Столько же должны уехать в обратном направлении.

По данным СМИ, фамилии Сенцова нет в списке на обмен пленными.

Также в списке нет фамилии главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который сам отказался от обмена. Он якобы намерен добиваться своего оправдания и освобождения.

Накануне российские СМИ сообщили, что Украина и РФ готовят обмен задержанными в формате 33 на 33. В связи с этим сообщалось, что в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным адвоката одного из заключенных, которого готовят к обмену в Украине, обмен состоится 28-29 августа.

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Источник: korrespondent.net