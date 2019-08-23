В Николаевской области мужчина умер после дайвинга

В Николаевской области скончался мужчина после дайвинга в районе Кинбурнской косы. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что накануне днем спасатели получили информацию о необходимости срочно эвакуировать в город Очаков мужчину, которому стало плохо во время дайвинга в Черном море.

Сотрудники ГСЧС на катере UMS-600 добрались на полуостров и перевезли 35-летнего мужчину на сушу, где его уже ждала карета скорой медицинской помощи.

"Несмотря на принятые реанимационные мероприятия со стороны медиков жизнь мужчины спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Ранее в аннексированном Крыму погибли два дайвера за неделю и еще один получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Инциденты произошли на западном побережье полуострова.

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Источник: korrespondent.net