Зеленский ответил о сроках обмена пленными

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, прокомментировал информацию о скором обмене удерживаемых лиц с Россией, сообщает УНН.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, когда состоится обмен удерживаемыми и ведет ли он переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне российские СМИ сообщили, что Украина и РФ готовят обмен задержанными в формате 33 на 33. В связи с этим сообщалось, что в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным адвоката одного из заключенных, которого готовят к обмену в Украине, обмен состоится 28-29 августа.

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Источник: korrespondent.net