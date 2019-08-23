Женщина устроила стрельбу в Лос-Анджелесе

В центре американского города Лос-Анджелес неизвестная женщина открыла в четверг стрельбу, сообщает телеканал Fox.

В результате стрельбы ранения получили четыре человека, включая охранника.

По данным СМИ, охранник пытался удержать подозреваемую от расстрела женщины, с которой она спорила.

По данным полиции, женщина была пассажиром в белом внедорожнике. Полиция автомобиль с подозреваемой.

На прошлой неделе в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шесть полицейских. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Еще два копа попали в ДТП по пути на место, где произошла стрельба.

Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены. На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.

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Источник: korrespondent.net