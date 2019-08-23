В городе Ровно неизвестный злоумышленник бросил гранату во двор частного жилого дома. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

С заявление к правоохранителям обратился 61-летний владелец дома.

"На территории его хозяйства на улице Ботаническая взорвался неизвестный предмет. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что во дворе взорвалась граната РГД 5. Ее обломки отправили на экспертизу", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате взрыва повреждены фасад здания, окна и входные двери.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно во дворе жилого дома взорвалась граната

Ранее на этой неделе в Днепре задержали мужчину, который ездил на авто со взрывчаткой под капотом. Также в салоне нашли гранату РГД-5.

Также в городе Бровары полиция изъяла гранату РГД-5 с запалом, лежавшую под открытым небом. Опасную находку обнаружила местная жительница на улице возле забора своего дома.

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Источник: korrespondent.net