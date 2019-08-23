Расстрел в Кропивницком: второй мужчина выжил

В больнице опровергли смерть второго раненого при стрельбе в Кропивницком, в результате которой был убит адвокат. Об этом говорится в видеосюжете, размещенном на сайте Гречка.

Заведующий травматологического отделения областной больницы Андрей Семенович рассказал, что состояние пострадавшего сейчас стабильное и соответствует тяжести полученной травы. Он добавил, что сейчас проводится курс восстановительного лечения.

"При поступлении состояние больного было средней тяжести, связано это с полученным огнестрельным ранением верхней правой конечности и также у больного есть сопутствующие заболевания. Сейчас не возникает никаких сомнений относительно прогноза жизни", - отметил Семенович.

Напомним, накануне около 12:00 неизвестные на автомобиле расстреляли из автомата двух мужчин возле здания СИЗО в Кропивницком. Адвокат Александр Иванов погиб на месте.

Ранее появилась информация, что второй мужчина скончался в больнице.

По данным местных СМИ, злоуышленник покушались на другого человека, а погибший адвокат просто проходил мимо места происшествия.

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Источник: korrespondent.net