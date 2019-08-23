Вряд ли удастся удержать санкции против РФ - МИД

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает маловероятной возможность Украины удержать санкции в отношении России. Об этом она в пятницу, 23 августа, сказала в интервью Интерфакс Украина.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - сказала Зеркаль.

По ее мнению, санкции против России помогли остановить наступление на востоке Украины. Дипломат подчеркнула, что на протяжении этих пяти лет не было таких событий как Дебальцево и Иловайск, а изоляция России за эти годы работала на то, чтобы ситуация не ухудшилась.

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли того результата, которого от них ожидали.

Несколькими днями ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

А в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

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Источник: korrespondent.net