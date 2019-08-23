На Шри-Ланке отменили режим ЧП, введенный после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не стал в очередной раз продлевать действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после серии терактов в апреле, в результате которых погибли около 250 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в канцелярии главы государства.

"Президент не выпустил новую декларацию о продлении режима ЧП на новый период", - заявил источник агентства.

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее президент продлевал действие режима ЧП три раза.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Источник: korrespondent.net