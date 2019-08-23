Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 14:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
23. 08. 2019

Британская The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом

Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира за четверг, 22 августа, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале Таврида в аннексированном Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России.

"Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль Таврида – АРТ недалеко от города Судак", – сообщается в подписи к фото, автором которой является фотограф российского агентства ТАСС.

Всего в списке лучших фотографий 21 снимок.

Фото: скриншот 
 

Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия. После критики со стороны посольства Украины в Соединенном Королевстве издание опубликовало официальное извинение.

В свою очередь авторитетное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не принадлежит никому. На карте полуостров обозначен серым цветом, Украина – желтым, а Россия – темно-серым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.