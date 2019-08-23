Британская The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом

Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира за четверг, 22 августа, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале Таврида в аннексированном Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России.

"Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль Таврида – АРТ недалеко от города Судак", – сообщается в подписи к фото, автором которой является фотограф российского агентства ТАСС.

Всего в списке лучших фотографий 21 снимок.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия. После критики со стороны посольства Украины в Соединенном Королевстве издание опубликовало официальное извинение.

В свою очередь авторитетное агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не принадлежит никому. На карте полуостров обозначен серым цветом, Украина – желтым, а Россия – темно-серым.

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Источник: korrespondent.net