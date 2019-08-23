РФ констатирует начало диалога Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, сообщает ТАСС.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - сказал Песков, комментируя информацию о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

По данным СМИ, Украина и РФ готовят обмен задержанными в формате 33 на 33. В связи с этим сообщалось, что в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, а в Киев ее российская коллега Татьяна Москалькова.

По данным адвоката одного из заключенных, которого готовят к обмену в Украине, обмен состоится 28-29 августа.

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Источник: korrespondent.net