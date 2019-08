В Конгрессе США выпустили футболки с "американской Гренландией"

Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC), который занимается сбором средств для Республиканской партии, в четверг, 22 августа, представил на своем сайте футболки с изображением карты США, к которой отнесли также датский остров Гренландию.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", - говорится в описании футболки на сайте комитета.

🚨SWAG ALERT🚨Support President Trump and his agenda to help America grow!https://t.co/Yapot7fiqs