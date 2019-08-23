В Конгрессе США выпустили футболки с "американской Гренландией"

Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC), который занимается сбором средств для Республиканской партии, в четверг, 22 августа, представил на своем сайте футболки с изображением карты США, к которой отнесли также датский остров Гренландию.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", - говорится в описании футболки на сайте комитета.

🚨SWAG ALERT🚨Support President Trump and his agenda to help America grow!https://t.co/Yapot7fiqs — NRCC (@NRCC) 22 серпня 2019 р.

Белые футболки с картой США, на которой также изображена Гренландия, раскрашенная в цвета американского флага, доступны в шести размерах.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план "экономически целесообразным". Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе.

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Источник: korrespondent.net