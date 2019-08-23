На Закарпатье задержали банду наркоторговцев

В городе Хуст правоохранители обезвредили организованную преступную группу, которая организовала и контролировала на протяжении длительного времени сбыт наркотиков на территории Хустского и Тячевского районов Закарпатья. Об этом сообщает управление Нацполици в Закарпатской области в пятницу, 23 августа.

При попытке сбыта очередной партии метамфетамина были задержаны четыре участника и организатор данной преступной группы. Все они являются жителями города Хуст и Хустского района и все ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Всего правоохранители провели 18 обысков по месту жительства фигурантов и в местах возможного хранения наркотиков. Осмотрено также четыре автомобиля задержанных.

В ходе обысков изъято около 100 граммов метамфетамина стоимостью на "черном рынке" около 200 тысяч гривен, деньги в различной валюте в сумме 150 тысяч гривен, золотые изделия весом около килограмма, незарегистрированное оружие и патроны, два автомобиля элит-класса Mercedes и BMW, а также вещи, похищенные у жителей Хустского района.

Правоохранители подозревают, что члены преступной группы также причастны к совершению других преступлений, в частности краж.

По данному факту начато уголовное производство по статье о хранении и сбыте наркотических средств (ч.3 ст.307 УК Украины). Задержанным сообщено о подозрении. Также подано обращение в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее на этой неделе СБУ и пограничники изъяли 600 граммов кокаина в пункте пропуска Краковец во Львовской области. Наркотики пытался ввезти в Украину 52-летний житель Днепропетровской области.

Также сообщалось, что на Луганщине ликвидировали три нарколаборатории.

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Источник: korrespondent.net