Утвержден сценарий торжественного заседания Рады

Народные депутаты девятого созыва на подготовительном заседании в пятницу, 23 августа, утвердили повестку дня первого заседания парламента 29 августа. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"План-сценарий торжественного заседания был предложен и проработан второй подгруппой. Если нет возражений и замечаний... Прошу голосовать за него в целом", - заявил Разумков.

Депутаты проголосовали за решение без возражений.

Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на втором этаже ВР за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

"Сначала мы обратились к ЦИК относительно их присутствия на торжественном заседании и вручении удостоверений народных депутатов. ЦИК рассмотрела этот вопрос и приняла решение, уполномочила секретариат комиссии выдать эти удостоверения. Выдача таких удостоверений будет происходить за столами регистрации народных депутатов", - добавили депутаты во время заседания.

Также нардепы выбрали членов временного президиума первой сессии Верховной Рады. Во временный президиум войдет Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы. Также в нее войдет Руслан Стефанчук от Слуги народа, Юлий Иоффе от Оппозиционной платформы - За жизни, Андрей Кожемякин от Батькивщины, Михаил Забродский от Европейской солидарности и Ярослав Железняк от Голоса.

Отметим, по данным СМИ, на первом заседании Рады ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, Слуга народа планирует назначить председателем Рады Разумкова, а одним из его заместителей - Стефанчука.

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Источник: korrespondent.net