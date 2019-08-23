В России еще год будут уничтожать санкционные продукты

Власти России еще на год – до 31 декабря 2020 года – продлили действие правил уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ от 15 августа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как известно, летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Сейчас ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются. Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тысяч тонн ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net