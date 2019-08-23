Не видно солнца. Почему горят Амазония и Сибирь

В этом году пожари в лесах Сибири и Амазонии достигли рекордных значений. Возгарания в тропических лесах увеличились на 85 процентов по сравнению с предыдущим годом. Площадь лесных пожаров достигла 15 миллионов гектаров и в ближайшее время могут стать самыми масштабными за всю историю наблюдений.

Тем временем в Северном полушарии планеты вечная мерзлота тает невиданными темпами. Такое сочетание факторов только усугубляет изменение климата. Если немедленно не остановить глобальное потепление, риск того, что огромные площади суши окажутся затопленными, увеличивается. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сибирь потушить невозможно

Масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в июле. На территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области России был введен режим ЧС.

Экономический ущерб составил семь миллиардов рублей (более 2,5 миллиардов гривен). Для восстановления тайги понадобится около 100 лет, говорят экологи.

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Дым от природных возгораний накрыл несколько городов и десятки поселков. Европейская программа наблюдений ЕС Copernicus ожидает, что дым от пожаров достигнет севера Гренландии и уйдет в сторону Аляски.

Местные власти сообщают, что пожары бушуют в труднодоступных областях. Большая часть очагов возгорания находится в зоне контроля, в которых разрешается не гасить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

Только 20 августа в МЧС России заявили о стабилизации обстановки с лесными пожарами. Авиация, задействованная в борьбе с огнем, была возвращена в пункты постоянной дислокации.

Однакого до сих пор продолжают действовать 202 очага природных пожаров. Специалисты говорят, что все пожары человеческими силами потушить невозможно, для полной ликвидации огня нужны дожди.

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Директор российской экологической организации Плотина, член общественного совета при Министерстве лесного хозяйства Красноярского края, Александр Колотов говорит, что пожары в Сибири связаны с сухими лесными грозами, что является следствием извенения климата.

Вторым весомым фактором, объясняет Колотов, является то, что леса поджигают для сокрытия незаконной вырубки. Еще одна распространенная причина поджигания лесов - получение разрешения на вырубку.

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"Пускают маленький пожар и потом идут официально, чуть ли не бесплатно, получают разрешение на санитарную рубку, чтобы затем снять с этого участка вполне хорошую древесину", - говорит эксперт.

Природоохранная организация Greenpeace утверждает, что лесные пожары на востоке России уже давно перестали быть локальной проблемой. Они превратились в экологическую катастрофу и могут даже ускорить глобальное потепление.

Григорий Куксин из российского отделения Greenpeace встревожен: "Сажа и пепел от пожаров оседают в Арктике, где из-за этого все быстрее начинают таять лед и вечная мерзлота".

Амазония в огне из-за фермеров

Тропические леса Амазонки также охвачены огнем. Лесные пожары на севере Бразилии длятся уже не первую неделю. 12 августа штата Амазонас объявил чрезвычайное положение из-за того, что пожары возникают все чаще.

С начала года зафиксировано более 74 тысяч очагов лесных пожаров, на 85 процентов больше, чем годом ранее.

Причина большинства пожаров - поджоги, считают защитники природы. Леса сжигают фермеры, чтобы освободить участки под поля и пастбища.

10 и 11 августа, по данным организации, фермеры на юго-западе штата Пара устроили День огня. Они одновременно разожгли огонь в нескольких районах леса.

В результате количество очагов в районе города Ново-Прогрессо за одну ночь выросло в четыре раза.

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При этом президент Бразилии Жаир Болсонару обвиняет в пожарах экологических активистов. Они, как считает политик, поджигают леса, чтобы навредить репутации его правительства.

Экоактивисты называют обвинения Болсонару абсурдыми, а причиной возгорания называют безответственную политику властей Бразилии.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, в котором говорится, что за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88 процентов.

Тем временем дым лесных пожаров 20 августа достиг Сан-Паулу, превратив в этом бразильском городе день в ночь.

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В Исландии прощаются с ледниками

На прошлой неделе В Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет.

Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда он утратил способность двигаться. То, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусочек льда на вершине вулкана.

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NASA

На церемонию прощания прибыли премьер-министр и министр окружающей среды Исландии.

Чтобы почтить память ледника, организаторы "похорон" установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса. Последние сняли документальный фильм об Окйокуле.

Надпись на табличке гласит: "Ок - первый исландский ледник, который потерял свой статус. В течение последующих 200 лет все наши ледники, как ожидается, последуют его примеру. Этот памятный знак свидетельствует о том, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вам известно, сделали ли мы это".

Речь идет о глобальном потеплении и методах борьбы с этим процессом. Корреспондент.net неоднократно писал о последствиях изменения климата и загрязнения окружающей среды. Подробно в материал Долг Земле: Заканчиваются возобновляемые ресурсы.

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Источник: korrespondent.net