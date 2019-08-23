Аваков уволит глав Нацполиции в четырех областях

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял решение уволить руководителей управлений Нацполиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах. Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Так, Аваков заслушал главу Нацполиции Сергея Князева, который указал на ряд недостатков в полиции. В частности, на то, что каждое десятое убийство остается не раскрытым, в некоторых регионах очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей, а руководящий состав полиции вымогает и получает взятки.

По словам Князева, с начала года уличили во взяточничестве и сообщили о подозрении 69 сотрудникам, каждый пятый из которых – руководитель.

Выслушав отчет Князева, Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне.

Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей" и что он "готов принять кадровые решения по этим руководителям".

Аваков после этого отметил, что до конца дня пятницы ждет соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.

"Нам нужны и кадровые, и структурные изменения. Я еще раз подчеркиваю: я принимаю решение об увольнении руководителей главков Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей. Прошу соответствующих офицеров после заседания коллегии зайти ко мне для решения вопроса дальнейшего прохождения службы", – сказал Аваков.

Также глава МВД сообщил, что решили ликвидировать Департамент защиты экономики Нацполиции. Вместо него, а также вместо подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой, создадут единую Службу финансовых расследований.

По словам Авакова, по этому поводу 23 августа будет соответствующее совещание в СНБО. Он также заверил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

В свою очередь Сергей Князев сообщил о выполнении требования президента Владимира Зеленского по увольнению начальников полиции в девяти районах, где распространена незаконная добыча янтаря.

Уволены начальники полиции в Олевском и Овручском районах Житомирской области; Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области; Маневичском и Любешовском районах Волынской области.

Напомним, в конце июля был уволен начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Он покинул должность после скандала с задержанием спецназом патрульных, остановивших его водителя. Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.

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Источник: korrespondent.net