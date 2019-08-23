Погода на выходные: жарко и немного мокро

Погода на выходных будет жаркой и местами дождливой. Впрочем, дожди с грозами будут поливать восточные области только в субботу, а западные - в субботу и воскресенье. В остальных регионах все три дня будет сухо.

В субботу, 24 августа, синоптики прогнозируют грозовые дожди на западе и востоке Украины. Так, осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. При этом на западе ожидается 25-27 градусов днем и 11-14 ночью. На востоке днем 32-34 градуса и 17-20 ночью.

На остальной территории будет солнечная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов на севере и 32-34 на юге. Ночью на севере 11-14 градусов, на юге до 22 градусов тепла.

В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м / с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.

В воскресенье, 25 августа, дожди с грозами уйдут с востока, но продолжат заливать Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. На западе ожидается 25-27 градусов днем и 11-14 ночью. На Закарпатье днем 30-32, ночью 14-16 градусов.

На севере Украины температура повысится до +24...+26 градусов днем и 11-14 ночью, без осадков. Жарче будет на востоке - там синоптики прогнозируют днем до +32. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях дневная температура достигнет отметки в 34 градуса, а ночью опустится до 19-22 градусов.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха днем в столице Украины повысится до +27, ночью ожидается 13-15 градусов.

В понедельник, 26 августа, который в Украине также будет выходным днем, дожди окончательно уйдут с территории Украины. Везде будет сухо и солнечно.

На севере ожидается 26-28 градусов тепла днем и 12-14 ночью. Такой же прогноз синоптики дают для жителей восточных областей. На юге столбики термометров днем покажут 30-32 градуса, а ночью 16-19. В центральной части страны днем будет от 27 до 29 градусов тепла и 13-15 ночью. В Крыму в понедельник несущественно похолодает: на смену +34 градусов, которые будут держаться в субботу и воскресенье, придут 27-29 градусов днем и 16-18 ночью.

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют температуру 26-28 градусов днем и 12-14 градусов ночью.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости.

Как сообщалось, в Киеве 13 августа стало самым жарким днем текущего года.

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Источник: korrespondent.net