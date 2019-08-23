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23. 08. 2019

Лукашенко заявил, что Зеленский просил у него поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с премьер-министром страны Сергеем Румасом, сообщает БЕЛТА.

Так, агентство отмечает, что в качестве еще одной темы для беседы глава государства определил белорусско-украинское сотрудничество.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.). Они просили "какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, в конце июля Зеленский и Лукашенко договорились о взаимных визитах. Также Лукашенко заверил в дальнейшей помощи по урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в Беларуси заявили, что готовы организовать встречу Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Минске.

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Источник: korrespondent.net

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