В Украине запретили популярные антисептики

В Украине запретили несколько серий антисептических средств компании Био-Фарма ЛТД. Такое решение в четверг, 22 августа, приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Так, под запрет попали:

Спирт этиловый 70%, раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718,

Спирт этиловый 96%, раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах, серий 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718,

Этил, раствор 96% " по 100 мл во флаконах, серий ЕТ 010616, ЕТ 010718,

Спирт этиловый 96%, раствор для внешнего применения 96 % по 10 л в канистрах, серии SP10 010616.

Производителем лекарства является ООО Производственная фармацевтическая компания Био-Фарма ЛТД. Серии лекарств запретили из-за письма от производителя.

Аптеки обязали изъять из продажи соответствующие препараты и вернуть их производителю.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили препарат от аллергии Acatar acti-tabs. Запрет установили по причине выявления незарегистрированной серии на территории Украины.

Также в Украине запретили продажу и применение противокашлевого лекарственного препарата Аскорил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net