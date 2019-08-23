Побег наркобарона: сотрудников СБУ проверяют на полиграфе

Государственное бюро расследований на полиграфе проверяет сотрудников Службы безопасности Украины по делу о побеге наркобарона Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции в Израиль. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram канале.
Проверки касаются возможной причастности силовиков к побегу задержанного.
"В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - уточнил Труба.
Он также добавил, что такая практика проверок успешно используется в мире.
Ранее в сети появилось видео момента побега Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту Борисполь. В ролике видно, что конвоиры далеко не сразу заметили, что задержанный сбежал, а на его поиски они бросились еще позже.
В итоге наркоторговца все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby