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23. 08. 2019

Побег наркобарона: сотрудников СБУ проверяют на полиграфе

Государственное бюро расследований на полиграфе проверяет сотрудников Службы безопасности Украины по делу о побеге наркобарона Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции в Израиль. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram канале.

Проверки касаются возможной причастности силовиков к побегу задержанного.

"В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - уточнил Труба.

Он также добавил, что такая практика проверок успешно используется в мире.

Ранее в сети появилось видео момента побега Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту Борисполь. В ролике видно, что конвоиры далеко не сразу заметили, что задержанный сбежал, а на его поиски они бросились еще позже.

В итоге наркоторговца все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.

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Источник: korrespondent.net

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