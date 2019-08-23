В Николаеве подрядчик сдал реферат из интернета вместо работы

Подрядчик по факту выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения в Николаеве предоставил среди документов рефераты из интернета. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 23 августа.

В ведомстве рассказали, что это стало известно по итогам расследования дела о присвоении бюджетных денег. Установлено, что в декабре прошлого года чиновник мэрии подписал акт-приема передачи услуг, тем самым одобрив оплату 1,2 млн гривень. Фактически эти работы выполнены не были, отмечают в СБУ.

"По заключению судебной строительно-технической экспертизы, размер оплаты услуг был завышен почти на 750 000 гривень. Среди документов подрядчика оказались даже обычные рефераты по указанной проблематике, распечатанные с интернета", - говорится в сообщении.

Чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в служебном подлоге и растрате имущества.

Напомним, что ранее СБУ нашла тайник с оружием: оно считалось утерянным.

Также сообщалось, что ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе.

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Источник: korrespondent.net