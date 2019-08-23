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23. 08. 2019

Китай повысит пошлины на товары из США на $75 млрд

Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Об этом говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР в пятницу, 123 августа.

"Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Они вступят в силу соответственно с 12:01 1 сентября 2019 года и с 12:01 15 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается в заявлении, меры приняты в ответ на протекционизм и унилатерализм со стороны США. "Такие действия Соединенных Штатов привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам КНР, США и других государств. Они также создали серьезную угрозу принципам многосторонней торговой системы и свободной торговли", - говорится в сообщении.

С 15 декабря Китай увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти. 

Напомним, с 1 января Китай приостановил на три месяца взимание пошлин на американские автомобили и запчасти. 31 марта принятые меры были продлены на неопределенный срок.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Недавно он сообщил об отсрочке введения пошлин до середины декабря.

Как известно, США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в сентябре. Встреча сторон в конце июля завершилась преждевременно.   

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Источник: korrespondent.net

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