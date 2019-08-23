Департамент защиты экономики МВД ликвидируют

МВД объявило о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Национальной полиции: его функции перейдут еще не созданной Службе финансовой полиции. Об этом сообщил министр Арсен Аваков на заседании коллегии МВД в пятницу, 23 августа.

"В государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", - сказал Аваков.

Министр надеется, что профессиональные сотрудники этого департамента будут востребованы на службе в других подразделениях. Он также добавил, что экономические подразделения должны быть ликвидированы в составе и других правоохранительных органов.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения по расследованию с экономики в Службе безопасности Украины, МВД Украины, налоговая милиция. И все это должно быть передано Службе финансовых расследований. Чтобы не получилось так: делали, делали, делали, а все равно пять проверяющих приходят на одно предприятие" , - сказал он.

Как стало известно, Аваков уволит глав Нацполиции в четырех областях.

Напомним, что ранее Аваков назвал число силовиков, погибших за 28 лет.

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Источник: korrespondent.net