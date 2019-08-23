Главврач Минспорта растратил 8 млн гривен госбюджета

Главному врачу Министерства молодежи и спорта сообщили о подозрении в растрате 8 млн гривен государственного бюджета при закупке медицинских препаратов для национальных сборных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 23 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий Укрспортобеспечения, которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен", - сказано в сообщении.

Закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. Это задокументировали в рамках уголовного производства, начатого по стать е присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК).

К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.

"Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в нем.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее чиновников Минспорта обвинили в хищении на 50 млн грн.

Также сообщалось, что почти 140 украинских спортсменов начали выступать за другие страны.

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Источник: korrespondent.net