Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействие возвращению России в "Большую семерку".

Также на встрече говорилось о продолжении объединенных усилий всей мировой украинской общины для усиления политического и санкционного давления на Россию.

"Ваш успех - в наших интересах. Потому что ваш успех - это успех Украины", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив главу государства за активный диалог с украинской общиной.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги по реализации инициатив в политическом и гуманитарном направлениях.

Напомним, в ходе своего визита в Канаду в начале июля Зеленский также встречался с руководством Всемирного конгресса украинцев.

А в ходе визита в Турцию Зеленский принимал участи в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

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Источник: korrespondent.net