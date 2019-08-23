Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 17:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
23. 08. 2019

Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский  в пятницу, 23 августа, встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействие возвращению России в "Большую семерку".

Также на встрече говорилось о продолжении объединенных усилий всей мировой украинской общины для усиления политического и санкционного давления на Россию.

"Ваш успех - в наших интересах. Потому что ваш успех - это успех Украины", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив главу государства за активный диалог с украинской общиной.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги по реализации инициатив в политическом и гуманитарном направлениях.

Напомним, в ходе своего визита в Канаду в начале июля Зеленский также встречался с руководством Всемирного конгресса украинцев.

А в ходе визита в Турцию Зеленский принимал участи в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.