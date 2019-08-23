НАБУ завершило расследование по делу Крючкова

НАБУ завершило расследование дела о хищении средств Запорожьеоблэнерго экс-главой правления ХК Энергомережа Дмитрием Крючковым и бывшим и.о. генерального директора ОАО Запорожьеоблэнерго Игорем Корниленковым. Об этом сообщает пресс-служба бюро в пятницу, 23 августа.

По сообщению, Крючков и Корниленков организовали схему, которая действовала на протяжении 2014-2015 годов, и в результате которой завладели 346,22 млн грн компании Запорожьеоблэнерго.

"Потребители вместо того чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - Запорожьеоблэнерго (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику Энергосети. А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для Энергосети более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для Запорожьеоблэнерго 1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн", - сказано в сообщении.

Материалы следствия были предоставлены подозреваемым и их защитникам 23 августа перед составлением обвинительного акта и направления в суд.

Напомним, что ранее Дмитрия Крючкова экстрадировали 15 апреля из Германии, а позже он дал показания по делу о коррупции в энергетике Украины. Позже он вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен.

Второй подозреваемый Корниленков до сих пор находится в розыске. По данным следствия он находится на территории Российской Федерации.

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Источник: korrespondent.net