В ближайшие дни. Что происходит с обменом пленными

Грядет такой долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Более двух лет этот процесс был заблокирован, и вот появились шансы на прогресс.

Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена будут уже в ближайшие дни, в Кремле же пока только констатируют начало диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.

Корреспондент.net собрал последнюю информацию об обмене.

Заявление Зеленского

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать. Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - заявил Владимир Зеленскоий.

Президент напомнил, что освобождение пленных было его обещанием: "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело".

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским начался диалог о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.

"Мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров".

23 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, в свою очередь, находится в Москве.

33 на 33

По информации российских СМИ, Украина и РФ уже договорились об обмене по формуле 33 на 33.

Известно, что сейчас в московское СИЗО Лефортово, где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.

Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.

22 августа стало известно, что, по меньшей мере, на четверых лиц задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.

Не всех обменяют

Главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией. Он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене, заявил его адвокат Андрей Доманский.

"Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", - сказал Доманский.

По словам адвоката, Вышинский отказывается писать заявления об обмене, потому что таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает.

Доманский утверждает, что признания вины очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки о том, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

Доманский также отметил, что одно дело говорить об обмене лиц, имеющих приговоры, и совсем другое – о человеке, относительно которого еще продолжается судебное разбирательство.

Украинского режиссера Олега Сенцова также не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина, сообщают российские СМИ.

Источник: korrespondent.net