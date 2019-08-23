Из Донбасса выведут подразделения Нацгвардии

Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года. Об этом во время заседания коллегии МВД в пятницу, 23 августа, сообщил командующий Нацгвардии Николай Балан.
По его словам, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.
Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные подразделения спецназа и разведки.
Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.
Как сообщалось, с 1 августа в Украине Нацгвардия начала патрулировать украинские города.
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Источник: korrespondent.net
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