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23. 08. 2019

Из Донбасса выведут подразделения Нацгвардии

Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года. Об этом во время заседания коллегии МВД в пятницу, 23 августа, сообщил командующий Нацгвардии Николай Балан.

По его словам, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.

Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные подразделения спецназа и разведки.

Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине Нацгвардия начала патрулировать украинские города.

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Источник: korrespondent.net

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