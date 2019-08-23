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23. 08. 2019

В Индии разбился вертолет

Транспортный вертолет разбился в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел в горной местности Тикочи при сильной облачности.

Отмечается, что пилот и пассажир воздушного судна получили травмы.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что в Индии разбился вертолет с гумпомощью. Авария также  произошла в штате Уттаракханд.

Перед этим частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес.

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Источник: korrespondent.net

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