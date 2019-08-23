Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 19:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
23. 08. 2019

Аваков предложил Минфину продать изъятые наркотики

Глава МВД Арсен Аваков в ходе отчета главы Нацполиции Сергея Князева о противодействии наркопреступности предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать изъятые наркотики в Россию.

В ходе отчета Князев заявил о повышении производительности правоохранителей по противодействию наркопреступлениям и привел статистику.

"С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. С которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина", - сказал глава Нацполиции.

После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова в ответ сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

После этого Князев продолжил отчитываться.

Как сообщалось, во время заседания Аваков решил уволить руководителей Нацполиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.