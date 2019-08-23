У производителя оружия Форт выявили нарушений на 32,5 млн

На предприятии по производству оружия Форт аудит выявил неэффективное управление и неэффективное использование средств на 32,5 млн грн. Об этом заявил директор Департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский во время заседания коллегии МВД, сообщает Укринформ в пятницу, 23 августа.

По его словам, результаты внеплановой проверки предприятия Форт "ошеломили".

"Результаты нас потрясли. В целом по результатам аудита был выявлен ряд проблем в организации управления государственными финансовыми ресурсами, которые привели к нарушениям и неэффективному расходованию денежных средств на общую сумму 32,5 млн грн. Из них тех, что уже привели к потерям - на общую сумму 24 млн грн", - сказал Грибовский.

Кроме того, по его словам, в течение последнего года предприятие систематически имело просроченную задолженность по выплате зарплаты, которая по состоянию на 1 августа этого года достигла 33 млн грн, "и это при том, что предприятие все время отчитывалось о ее отсутствии".

"Только благодаря вмешательству министерства... в настоящее время эта задолженность погашена", - уточнил Грибовский.

Задолженность не мешала руководителю безосновательно начислять себе премии, отметив, что в целом излишне было начислено 465,5 тыс грн. По состоянию на 1 июля есть остатки готовой продукции на более чем 67 млн грн, которые не обеспечены контрактом. Часть полученного оборудования для производства патронов не была введена в эксплуатацию или не использовалась, заявил он.

"Предприятию оказалось выгоднее покупать готовые заготовки за рубежом, чем производить их на уже имеющихся мощностях", - добавил Грибовский.

"Предприятием за 2016-2018 годы и за первый квартал 2019 года проведены расходы на общую сумму 17,7 млн грн, которые не предусмотрены финансовым планом. Более того, указанные безосновательные расходы стали следствием неэффективных управленческих решений, а именно - уплаты штрафных санкций за несвоевременную поставку, выпуск бракованной продукции, несвоевременную уплату налогов на сумму 10,2 млн грн, оплаты юридических или других сомнительных консультационных услуг при наличии собственной юридической службы стоимостью 3,6 млн грн, дополнительных расходов на устранение брака - 3,3 млн грн", - уточнил Грибовский.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков напомнил, что контракт с начальником предприятия Форт Виктором Писаренко уже расторгнут.

"За допущенные просчеты, неэффективное управленческое решение и нарушения, повлекшие значительные потери... я подписал соответствующий приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода Форт господином Писаренко. Писаренко уволен с занимаемой должности", - сказал Аваков.

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Источник: korrespondent.net