The Guardian удалил подпись к фото, где назвал Крым "российским"

Британское издание The Guardian в пятницу, 23 августа, удалило опубликованную до этого подпись к кадру из фоторепортажа, где Крым был обозначен, как территория России.

Изначально принадлежность Крымского полуострова указали в фоторепортаже с пятого фестиваля Тавриды - АРТ. На снимке было изображено поле и два огромных слепка лица.

Однако после массовых публикаций в СМИ этого факта, издание удалило подпись, оставив Крым без определенной географической принадлежности.

Напомним, что ранее британская The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия.

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Источник: korrespondent.net