Украина упростила визовый режим с двумя странами южной Азии

Начиная с 23 августа 2019 года украинцы получили возможность посетить Лаосскую Народно-Демократическую Республику в туристических целях оформив электронную визу. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в пятницу, 23 августа.

Сообщается, что срок пребывания в стране составляет до 30 суток.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины (туристические поездки сроком до 30 дней)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что правительство Шри-Ланки отменило для украинских туристов плату за электронное подтверждение путешествия.

“Приятная новость для украинских туристов, путешествующих в Шри-Ланку! Правительство Шри-Ланки отменило плату за электронное подтверждение путешествия (Electronic Travel Authorization - ETA) до 31 января 2020 года для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью”, - говорится в сообщении.

Ранее Украина договорилась о безвизе с Содружеством Доминики при условии, что продолжительность визита не превысит 90 дней на протяжении 180 дней.

Также Кабмин расширил безвиз с Аргентиной: протоколом предлагается увеличить срок пребывания граждан Украины и Аргентины на территориях государств до 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net