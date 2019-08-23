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23. 08. 2019

В Кабмине останутся два нынешних министра - СМИ

В будущем правительстве могут получить должности два действующих министра, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в пятницу, 23 августа.

По данным издания, министром финансов останется Оксана Маркарова, а глава МВД Арсен Аваков пойдет на повышение - получит пост вице-премьера (по силовым вопросам).

Также сообщается, что премьером станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции – Ирина Венедиктова (№9 в списке Слуги народа).

При этом собеседники издания отмечают, что распределение портфелей - не окончательное и может измениться.

Ранее нардеп от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что шансы остаться на своих должностях есть у Авакова и Маркаровой, а также у главы Минздара Ульяны Супрун.

В то же время, СМИ пишут, что Минздрав возглавит глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

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Источник: korrespondent.net

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