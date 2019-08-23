В Кабмине останутся два нынешних министра - СМИ

В будущем правительстве могут получить должности два действующих министра, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в пятницу, 23 августа.
По данным издания, министром финансов останется Оксана Маркарова, а глава МВД Арсен Аваков пойдет на повышение - получит пост вице-премьера (по силовым вопросам).
Также сообщается, что премьером станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции – Ирина Венедиктова (№9 в списке Слуги народа).
При этом собеседники издания отмечают, что распределение портфелей - не окончательное и может измениться.
Ранее нардеп от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что шансы остаться на своих должностях есть у Авакова и Маркаровой, а также у главы Минздара Ульяны Супрун.
В то же время, СМИ пишут, что Минздрав возглавит глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость