Нетаньяху обсудил с Путиным свой визит к Зеленскому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 23 августа.

Политики обсудили итогах недавнего визита Нетаньяху в Украину, в рамках которого он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним переговоры.

"Премьер-министр Нетаньяху рассказал президенту Путину о своем визите на Украину. Было достигнуто соглашение продолжать диалог по вопросам безопасности", - отмечается в сообщении.

Нетаньяху и Путин обменялись мнениями по региональной повестке дня, выразили обоюдную заинтересованность в поддержке российско-израильского взаимодействия по Сирии и в совместной борьбе с международным терроризмом. Стороны затронули тему дальнейшего укрепления сотрудничества в торговле и экономике.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с Нетаньяху. После встречи он заявил, что Израиль для Украины всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан.

После встречи Нетаньяху заявил, что Украина откроет представительство в Иерусалиме.

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Источник: korrespondent.net